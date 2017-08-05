"Зенит" готов заплатить 18 миллионов евро за аргентинского форварда

Питерский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейта" Лукасу Аларио.

Российский клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 18 миллионов евро.

Аларио выступает за "Ривер Плейт" с 2015 года, сыграл 78 матчей и забил 40 голов.

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