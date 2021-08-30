"Зенит" готов заплатить 25 миллионов евро за бразильского форварда
Фото: инстаграм Карлоса Винисиуса/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" начал переговоры с лиссабонской "Бенфикой" по трансферу бразильского нападающего Карлоса Винисиуса, сообщает журналист La Une и Telepro Давид Барбе.
По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него 25 миллионов евро. В составе "Зенита" Винисиус может заменить иранского форварда Сердара Азмуна, который намерен перейти в "Лион".
26-летний Винисиус выступает за "Бенфику" с 2019 года, провел за клуб 50 матчей, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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