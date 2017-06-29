"Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за Смолова

Теги зенит санкт-петербургкраснодарфедор смолов

"Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за Смолова

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, питерский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро, которые прописаны у него в контракте в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов хочет перейти в "Спартак", но "красно-белым" будет сложно согласовать его трансфер.

Не пропустите: Смолов может перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru

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