"Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за Смолова

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, питерский клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро, которые прописаны у него в контракте в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов хочет перейти в "Спартак", но "красно-белым" будет сложно согласовать его трансфер.

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