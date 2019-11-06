"Зенит" готов заплатить 50 миллионов евро за братьев Миранчуков

"Зенит" по-прежнему хочет купить полузащитников "Локомотива" Антона и Алексея Миранчуков, сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По сведениям издания, петербургский клуб может предложить за футболистов порядка 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Впрочем, для этого "Зениту" нужно выгодно продать аргентинского форварда Себастьяна Дриусси, которым интересуются несколько клубов.

24-летние Миранчуки являются воспитанниками "Локомотива". В нынешнем сезоне Антон провел за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. На счету Алексея семь мячей и две голевые передачи в 14 поединках. Контракты обоих игроков с "Локомотивом" истекают летом 2021 года.

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