"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"

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"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"Питерский "Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сантоса" Лукасу Вериссимо, информирует Gazeta Esportiva.

Так, по сведениям источника, за 23-летнего бека, которым ранее активно интересовался московский "Спартак", "сине-бело-голубые" готовы выложить 9 миллионов евро. Бразильский клуб на текущий момент времени ответа на поступившее предложение не дал.

В текущем сезоне Вериссимо забил 1 гол в 15 матчах за "Сантос".

Напомним, агент Рохо опроверг интерес "Зенита" к своему клиенту. | soccernews.ru

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