"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"
Питерский "Зенит" сделал официальное предложение по защитнику "Сантоса" Лукасу Вериссимо, информирует Gazeta Esportiva.
Так, по сведениям источника, за 23-летнего бека, которым ранее активно интересовался московский "Спартак", "сине-бело-голубые" готовы выложить 9 миллионов евро. Бразильский клуб на текущий момент времени ответа на поступившее предложение не дал.
В текущем сезоне Вериссимо забил 1 гол в 15 матчах за "Сантос".
Напомним, агент Рохо опроверг интерес "Зенита" к своему клиенту. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
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|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28