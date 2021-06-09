"Зенит" готов заплатить большую сумму за Влашича

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро. Стоит отметить, что около года назад "Зенит" предлагал за Влашича такую же сумму, но тогда "армейцы" отказались продавать своего лидера.

В минувшем 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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