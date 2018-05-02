"Зенит" готов заплатить солидную сумму за игрока "Динамо"



"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб готов заплатить за футболиста около шести миллионов евро. Впрочем сам игрок не собирается вести переговоры до завершения чемпионата России. Ранее хавбеком также интересовался "Спартак".

В этом сезоне 23-летний Ташаев провел за "Динамо" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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