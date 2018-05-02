"Зенит" готов заплатить солидную сумму за игрока "Динамо"
"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, петербургский клуб готов заплатить за футболиста около шести миллионов евро. Впрочем сам игрок не собирается вести переговоры до завершения чемпионата России. Ранее хавбеком также интересовался "Спартак".
В этом сезоне 23-летний Ташаев провел за "Динамо" 26 матчей, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Не пропустите: В сети появилось фото формы "Зенита" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Курс на домашний финал: "Марсель" постарается пройти преграду в виде "Зальцбурга"
-
Кульминация эпохи Венгера в "Арсенале": лондонцы едут сражаться с "Атлетико"
-
Чуда не произошло: "Ливерпуль" сливается в Риме, но выходит в финал Лиги Чемпионов
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
-
"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля
-
"Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити"
-
Эмери: "Не знаю, когда Неймар вернется"
-
"Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам
-
В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019
-
На тренировке "Барселоны" Месси забил гол ударом "ножницами"
-
"Ливерпуль" близок к установлению клубного рекорда по количеству забитых голов за сезон
-
"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за потенциальную замену для Левандовски
-
Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали"
-
"Барселона" не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары
-
Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты
-
Патрик Клюйверт: "Месси и Роналду - разные игроки"
-
"Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича
-
Эмери: "Тренировать Месси, Роналду и Неймара не легко"
-
Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны
-
Колобков: "Верим в опыт Черчесова"
-
Букмекеры определились с фаворитом в Эль Класико
-
Менотти: "Не знаю, достаточно ли иметь Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира"
-
На Бензема появился еще один претендент из Италии
-
Силлессеном интересуется английский гранд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|28
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Краснодар
|28
|50
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Урал
|28
|37
|9
|Рубин
|28
|36
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Динамо Москва
|28
|34
|12
|Ростов
|28
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|28
|24
|16
|СКА Хабаровск
|28
|13