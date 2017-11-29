"Зенит" готов заплатить за Смолова 20 миллионов евро

"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, питерский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. При этом форварду будет предложена зарплата в размере трех миллионов евро в год. Возможно "Зенит" включит в сделку форварда Артема Дзюбу. Также Смолов входит в сферу интересов "Спартака".

В этом сезоне 27-летний Смолов забил 9 голов в 12 матчах чемпионата России.

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