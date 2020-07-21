"Зенит" готов заплатить за защитника "Ливерпуля" Ловрена 10 миллионов евро

"Зенит" продолжает интересоваться защитником "Ливерпуля" Деяном Ловреном, передает Daily Mail.

По информации издания, петербургский клуб планирует заменить 31-летним футболистом Бранислава Ивановича, который хочет сменить команду для того, чтобы получить больше игрового времени.

"Зенит" готов заплатить за трансфер футболиста 10 миллионов евро, но "Ливерпуль" отпустить защитника лишь за 16,6 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложит Ловрену контракт по схеме "2+1", по которому он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Ловрен провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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