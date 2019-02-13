"Зенит" готовит четвертый зимний трансфер
"Зенит" вернулся к идеи с покупкой аргентинского защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акуньи, сообщает Record.
По сведениям издания, российский клуб готовит очередное предложение о покупке футболиста. По некоторым данным, "Спортинг" оценивает игрока в 20 миллионов евро. На покупке аргентинца настаивает лично главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
В нынешнем сезоне 27-летний Акунья провел за "Спортинг" 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых пасов.
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