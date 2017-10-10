"Зенит" готовит новое предложение по Кьезе

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"Зенит" готовит новое предложение по Кьезе

Полузащитник "Фиорентины" Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Зените", сообщает Transfermarketweb.

По информации ресурса, питерский клуб готовит новое предложение по 19-летнему футболисту.

Напомним, что прошлым летом "Зенит" пытался купить Кьезу за 40 миллионов евро плюс бонусы, однако "Фиорентина" ответила отказом. 

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