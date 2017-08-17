"Зенит" готовит предложение по полузащитнику "Сассуоло"

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"Зенит" готовит предложение по полузащитнику "Сассуоло"

Атакующий полузащитник "Сассуоло" Маттео Политано может перейти в "Зенит", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, питерский клуб готовит предложение по трансферу 24-летнего итальянца в размере 15 миллионов евро.

Однако "нероверди" не планируют расставаться с перспективным вингером. Стоит отметить, что контракт Политано с "Сассуоло" рассчитан до лета 2021 года.

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