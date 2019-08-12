"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку

Питерский "Зенит" всерьёз нацелился на полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.

По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за 28-летнего шотландца 13 миллионов евро.

Самому футболисту "сине-бело-голубые" намерены предложить контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Форрест - воспитанник "Селтика". За основную команду дебютировал в мае 2010 года, с тех пор сыграл 354 матча, забил 75 голов и сделал 73 ассиста.

Контракт хавбека с действующим чемпионом Шотландии рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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