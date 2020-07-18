"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Ловрену

"Зенит" попытается приобрести защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

По сведениям Daily Mail, действующий чемпион России готов предложить за 31-летнего хорвата 10 миллионов евро. Однако мерсисайдцы хотят выручить с продажи игрока не менее 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложит Ловрену контракт по схеме "2+1", по которому он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Ловрен провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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