"Зенит" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля" Ловрену
"Зенит" попытается приобрести защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
По сведениям Daily Mail, действующий чемпион России готов предложить за 31-летнего хорвата 10 миллионов евро. Однако мерсисайдцы хотят выручить с продажи игрока не менее 16 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Зенит" предложит Ловрену контракт по схеме "2+1", по которому он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
В этом сезоне Ловрен провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
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|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
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|Сочи
|23
|27
|10
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|23
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|14
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