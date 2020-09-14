"Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

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"Зенит" готовит улучшенное предложение по Влашичу

"Зенит" не оставляет попыток купить ведущего хавбека ЦСКА Николу Влашича, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, "сине-бело-голубые" собираются сделать улучшенное предложение по трансферу 22-летнего хорвата.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, сыграл 74 матча, забил 25 голов и сделал 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов выложить за лидера армейцев 25 миллионов евро.

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