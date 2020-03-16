"Зенит" готовится к возможной приостановке РПЛ
Питерский "Зенит" разрабатывает специальный план на случай очередной паузы в российской Премьер-лиге.
Напомним, что чемпионат менее месяца назад возобновился после зимнего перерыва, но может снова остановиться из-за эпидемии коронавируса.
По информации Bobsoccer, при таком сценарии "сине-бело-голубые" изменят программу тренировочного процесса, а также запретят легионерам покидать расположение команды.
Решение о возможной приостановке РПЛ ожидается во вторник, 17 марта.
"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в национальном первенстве, опережая конкурентов минимум на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20