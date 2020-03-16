"Зенит" готовится к возможной приостановке РПЛ

Питерский "Зенит" разрабатывает специальный план на случай очередной паузы в российской Премьер-лиге.

Напомним, что чемпионат менее месяца назад возобновился после зимнего перерыва, но может снова остановиться из-за эпидемии коронавируса.

По информации Bobsoccer, при таком сценарии "сине-бело-голубые" изменят программу тренировочного процесса, а также запретят легионерам покидать расположение команды.

Решение о возможной приостановке РПЛ ожидается во вторник, 17 марта.

"Зенит" по итогам 22 туров лидирует в национальном первенстве, опережая конкурентов минимум на 9 очков.

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