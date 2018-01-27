"Зенит" хочет арендовать вингера "Атлетико"

Вингер "Атлетико" Николас Гайтан может перебраться в "Зенит".

Как сообщает Marca, российский клуб хочет взять игрока в аренду с возможностью выкупа.

Отметим, что ранее "Атлетико" настаивал на продаже Гайтана за 20 миллионов евро.

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