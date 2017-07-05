"Зенит" хочет купить Алана Руиса

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"Зенит" хочет купить Алана Руиса

"Зенит" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Алану Руису, сообщает DN.

По сведениям издания, питерский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 20 миллионов евро, но получил отказ. Португальцы не намерены продавать игрока меньше, чем за 30 миллионов евро. Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Руиса составляет 60 миллионов евро.

23-летний Руис выступает за "Спортинг" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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