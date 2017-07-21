"Зенит" хочет купить двух центральных защитников, в шорт-листе четыре кандидата

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"Зенит" хочет купить двух центральных защитников, в шорт-листе четыре кандидата

Питерский "Зенит" планирует этим летом купить двух центральных защитников, сообщает Colon.

По сведениям издания, в шорт-лист "сине-бело-голубых" входят четыре футболиста - Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Александр Барбоза ("Ривер Плейт"), Бьорн Энгельс ("Брюгге") и Джереми Конти ("Колон").

Напомним, что ранее сорвался переход в "Зенит" защитника "Ромы" Костаса Маноласа.

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