"Зенит" хочет купить двух центральных защитников, в шорт-листе четыре кандидата
Питерский "Зенит" планирует этим летом купить двух центральных защитников, сообщает Colon.
По сведениям издания, в шорт-лист "сине-бело-голубых" входят четыре футболиста - Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Александр Барбоза ("Ривер Плейт"), Бьорн Энгельс ("Брюгге") и Джереми Конти ("Колон").
Напомним, что ранее сорвался переход в "Зенит" защитника "Ромы" Костаса Маноласа.
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|1
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|Урал
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|Арсенал Тула
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|2
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