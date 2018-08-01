"Зенит" хочет купить двух игроков "Манчестер Юнайтед"

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"Зенит" хочет купить двух игроков "Манчестер Юнайтед"

"Зенит" проявляет интерес сразу к двум защитникам "Манчестер Юнайтед" - Маркосу Рохо и Виктору Линделефу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести обоих футболистов в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне 28-летний Рохо провел за "МЮ" всего 12 матчей. На счету 24-летнего Линделефа 29 поединков.

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