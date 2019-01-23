"Зенит" хочет купить форварда из клуба РПЛ

Теги зенит санкт-петербургрубинсердар азмунтрансферы

"Зенит" хочет купить форварда из клуба РПЛ

"Зенит" проявляет интерес к иранскому нападающему "Рубина" Сердару Азмуну​, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, санкт-петербургский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, клубы пока не начали переговоры. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

24-летний Азмун в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит"

ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов