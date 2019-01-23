"Зенит" хочет купить форварда из клуба РПЛ

"Зенит" проявляет интерес к иранскому нападающему "Рубина" Сердару Азмуну​, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, санкт-петербургский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, клубы пока не начали переговоры. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

24-летний Азмун в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с казанским клубом действует до лета 2020 года.

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