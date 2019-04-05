"Зенит" хочет купить Караваева

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"Зенит" хочет купить Караваева

"Зенит" проявляет интерес к российскому защитнику "Витесса" Вячеславу Караваеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Зенита" Караваев может стать преемником ветерана команды Александра Анюкова, а также конкурентом Игорю Смольникову.

"Витесс" оценивает Караваева в 3,5 миллиона евро. Также игроком интересуется "Гамбург".

23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "Витесс" 36 матчей во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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