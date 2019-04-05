"Зенит" хочет купить Караваева
"Зенит" проявляет интерес к российскому защитнику "Витесса" Вячеславу Караваеву, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Зенита" Караваев может стать преемником ветерана команды Александра Анюкова, а также конкурентом Игорю Смольникову.
"Витесс" оценивает Караваева в 3,5 миллиона евро. Также игроком интересуется "Гамбург".
23-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "Витесс" 36 матчей во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Нобоа: "Думаю, "Зенит" сильнее "Локомотива" в этом сезоне". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Симеоне: "Победа над "Барселоной" - это единственный шанс сохранить шансы на чемпионство"
-
"Зенит" хочет купить Караваева
-
Экс-игрока "Спартака" выгнали из голландского клуба из-за отказа выйти на замену
-
1
Зидан: "Азар - потрясающий футболист. Я всегда ценил его"
-
Антич: "Не понимаю, почему Модрич выиграл "Золотой мяч"
-
Почеттино может возглавить "Милан"
-
ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 2
-
Бартомеу: "Верю, что Месси будет играть за "Барселону" еще много лет"
-
Президент "Атлетико": "Продадим Гризманна, если купим Месси"
-
3
"Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро
-
12
Зидан: "Мне жаль тех, кто говорит, что Модрич не заслужил "Золотой мяч"
-
Месси признан лучшим игроком марта в Примере
-
Эффенберг: "Скоро клубы будут покупать водителей автобусов за пять миллионов евро"
-
"Краснодар" готов заплатить девять миллионов евро за португальского хавбека
-
Аллегри: "Состояние Роналду уже лучше. Это хороший знак перед игрой с "Аяксом"
-
Луиз отказался от контракта с катарским клубом
-
Каррера: "Не могу выделить особенное дерби во время моей работы со "Спартаком"
-
Несколько футболистов "Челси" посетили ночной клуб
-
Жиго: "На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита"
-
На матче "Спартак" - ЦСКА ожидается рекордное количество болельщиков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|70
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|28
|50
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|28
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|ВВВ Венло
|28
|33
|12
|Зволле
|28
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортунна Ситтард
|28
|30
|15
|Эксельсиор
|28
|26
|16
|Де Графсхап
|28
|25
|17
|Эммен
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21