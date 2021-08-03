"Зенит" хочет купить легенду "Барселоны"

Фото: инстаграм Педро/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к испанскому полузащитнику римской "Ромы" Педро Родригесу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Рома" может продать хавбека, так как на него не рассчитывает главный тренер "волков" Жозе Моуринью.

34-летний Педро является воспитанником "Барселоны", он выступал за каталонский клуб с 2005 по 2015 года. За "Рому" он играет с 2020 года. В прошлом сезоне Педро провел за римлян 40 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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