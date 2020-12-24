"Зенит" хочет купить основного игрока "Динамо"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Даниила Фомина, сообщает "Спорт день за днем".

По сведениям издания, футболист входит в список приоритетных вариантов для "Зенита" в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести игрока будет нелегко, так как он играет в основном составе "Динамо".

В нынешнем сезоне 23-летний Фомин провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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