"Зенит" хочет купить полузащитника "Фенербахче"



"Зенит" проявляет интерес к македонскому полузащитнику "Фенербахче" Элифу Элмасу, сообщает Fotospor.

По сведениям издания, российский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу игрока и готов заплатить за него 6 миллионов евро. Впрочем, турки оценивают хавбека в 10-12 миллионов. Также им интересуется "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 19-летний Эльмас провел за "Фенербахче" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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