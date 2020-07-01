"Зенит" хочет купить полузащитника "Спартака"

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"Зенит" хочет купить полузащитника "Спартака"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Максиму Глушенкову, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "Зенит" рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляет пять миллионов евро.

С февраля 2020 года 20-летний Глушенков выступает за "Крылья Советов" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел один матч за "Спартак", а также сыграл шесть поединков за "Крылья Советов" и забил два гола. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2023 года.

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