"Зенит" хочет купить уругвайского защитника

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"Зенит" хочет купить уругвайского защитника
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Тальерес Де Кордоба" Лукас Оласе, сообщает Sportia.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением уругвайца в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Бока Хуниорс".

24-летний Оласа выступает за "Тальерес" с лета 2017 года, провел за клуб 24 матча и забил 4 мяча.

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