"Зенит" хочет купить Влашича



"Зенит" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Sportske Novosti.

По сведениям издания, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам Влашич хочет остаться в ЦСКА, но армейский клуб не готов платить за него 15 миллионов евро.

Напомним, что права на хорвата принадлежат "Эвертону", а он выступает за ЦСКА на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за российский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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