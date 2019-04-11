"Зенит" хочет купить Влашича

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"Зенит" хочет купить Влашича
"Зенит" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Sportske Novosti.

По сведениям издания, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам Влашич хочет остаться в ЦСКА, но армейский клуб не готов платить за него 15 миллионов евро.

Напомним, что права на хорвата принадлежат "Эвертону", а он выступает за ЦСКА на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел за российский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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