"Зенит" хочет купить воспитанника "Реала"



"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Эрмосо является воспитанником мадридского "Реала".

В прошлом сезоне 23-летний Эрмосо провел за "Эспаньол" 24 матча и забил 1 гол.

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