"Зенит" хочет купить вратаря "Химок"

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"Зенит" хочет купить вратаря "Химок"

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" хочет купить вратаря подмосковных "Химок" Илью Лантратова, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, клуб из Санкт-Петербурга намерен совершить сделку до закрытия зимнего трансферного окна и уже сделал "Химкам" официальное предложение. Сам голкипер готов сменить клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний Лантратов провел за "Химки" 19 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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