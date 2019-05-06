"Зенит" хочет купить защитника "Ахмата" Мохаммади

"Зенит" намерен купить у "Ахмата" иранского футболиста Милада Мохаммади. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, одним из факторов перехода игрока может быть дружба Мохаммади по сборной с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном.

Иранец перешел в "Ахмат" из "Рах Ахана" за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 25 матчах, забив 1 гол.

Не пропустите: Кокорин прокомментировал чемпионство "Зенита"| http://soccernews.ru