"Зенит" хочет купить звезду "Ромы"

"Зенит" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 30-летний Наингголан провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2021 года.

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