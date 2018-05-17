"Зенит" хочет купить звезду "Ромы"
"Зенит" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Ромы" Радже Наингголану, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, петербургский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также хавбеком интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне 30-летний Наингголан провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2021 года.
Не пропустите: Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|92
|2
|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
|37
|15
|Удинезе
|37
|37
|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
|18
|Кротоне
|37
|35
|19
|Хеллас Верона
|37
|25
|20
|Беневенто
|37
|21