"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России

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"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России

"Зенит" вступил в борьбу за голкипера "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

На приобретении голкипера настаивает главный тренер "Зенита" Сергей Семак. В данный момент в петербургском клубе идет обсуждение возможного трансфера. Представители "Зенита" уже провели предварительные переговоры с агентом вратаря.

Ранее сообщалось, что на Гильерме также претендует "Спартак", который предложил ему трехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год. Контракт 33-летнего вратаря с "Локомотивом" истекает 31 декабря 2019 года. "Железнодорожники" хотят сохранить вратаря и предложили ему контракт на два сезона с зарплатой в 2,4 миллиона евро в год.

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