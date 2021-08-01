"Зенит" хочет подписать Матеуса Кунью. Фигурирует сумма в 25 миллионов евро
Фото: инстаграм Куньи/Автор неизвестен
"Зенит" хочет подписать нападающего олимпийской сборной Бразилии и "Герты" Матеуса Кунью.
Как сообщает Goal.com, петербургский клуб готов заплатить 25 миллионов евро за молодого форварда и уже уведомил об этом "Герту".
Отмечается, что сам футболист хочет перейти в чемпионат Испании или Англии.
За "Герту" Кунья сыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов.
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