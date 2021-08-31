"Зенит" хочет подписать новый контракт с Дзюбой

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"Зенит" хочет подписать новый контракт с ДзюбойФото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

"Зенит" намерен подписать новое соглашение с форвардом Артемом Дзюбой, сообщает "Чемпионат".

Текущий контракт с Дзюбой подписан по формуле "2+1". В нем есть пункт об автоматическом продлении в том случае, если нападающий проведет определенное количество матчей.

По информации источника, "Зенит" на данный момент смотрим в будущее с Дзюбой в команде.

Продления контракта хотят как сам Дзюба, так и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Напомним, что Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года.

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Источник: Камавинга - футболист "Реала"

Источник: Камавинга - футболист "Реала"

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