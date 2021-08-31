"Зенит" хочет подписать новый контракт с Дзюбой
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
"Зенит" намерен подписать новое соглашение с форвардом Артемом Дзюбой, сообщает "Чемпионат".
Текущий контракт с Дзюбой подписан по формуле "2+1". В нем есть пункт об автоматическом продлении в том случае, если нападающий проведет определенное количество матчей.
По информации источника, "Зенит" на данный момент смотрим в будущее с Дзюбой в команде.
Продления контракта хотят как сам Дзюба, так и главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Напомним, что Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года.
Также не пропустите: Джикия высказался о капитанах сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Реал" ведет переговоры по трансферу Ауара
-
"Зенит" хочет подписать новый контракт с Дзюбой
-
Джикия высказался о капитанах сборной России
-
Генеральный директор "Спартака" подтвердил аренду Крала в "Вест Хэм"
-
"Спортинг" согласился продать одного из главных португальских талантов
-
"Ювентус" объявил о трансфере голландского таланта из ПСВ
-
"Барселона" ведет переговоры о обмене Гризманна на Феликса
-
Источник: Камавинга - футболист "Реала"
-
"Наполи" договорился о подписании полузащитника "Фулхэма"
-
Бускетс договорился с "Барселоной" о снижении зарплаты
-
"Лион" заинтересован в подписании Боатенга
-
"Бетис" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Источник: "Реал Мадрид" может подписать Кунде
-
Официально: Марк Кукурелья - футболист "Брайтона"
-
"Барселона" не рассматривает кандидатуру Кавани
-
Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, при каких условиях может уйти Кунде
-
"Ювентус" принял решение по Пьяничу
-
Сульшер высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК
-
Милевский близок к завершению карьеры