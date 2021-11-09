"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"

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"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"Фото: инстаграм Медины/Автор неизвестен

Хавбек "Боки Хуниорс" Кристиан Медина может сменить клубную прописку.

Как сообщает El Entrasigente, в молодом аргентинском футболисте заинтересован петербургский "Зенит".

По информации источника, сине-бело-голубые сделали предложение в размере 6.5 миллионов евро за Медину. «

Сообщается, что "Бока" ответила отказом на это предложение — руководство аргентинского гранда планирует выручить за Медину не менее 13 миллионов евро.

Футболист уже дебютировал за основную сборную Аргентины.

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