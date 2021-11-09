"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"
Фото: инстаграм Медины/Автор неизвестен
Хавбек "Боки Хуниорс" Кристиан Медина может сменить клубную прописку.
Как сообщает El Entrasigente, в молодом аргентинском футболисте заинтересован петербургский "Зенит".
По информации источника, сине-бело-голубые сделали предложение в размере 6.5 миллионов евро за Медину. «
Сообщается, что "Бока" ответила отказом на это предложение — руководство аргентинского гранда планирует выручить за Медину не менее 13 миллионов евро.
Футболист уже дебютировал за основную сборную Аргентины.
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|Команда
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|О
|1
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|23
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|2
|Ривер Плейт
|23
|47
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|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
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|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
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|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
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|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18