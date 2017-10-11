"Зенит" хочет подписать защитника "Интера"

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"Зенит" хочет подписать защитника "Интера"

"Зенит" снова попытается заполучить защитника "Интера" Андреа Раноккью, сообщает TMW.

По информации ресурса, российские клуб хочет арендовать футболиста с возможностью выкупа.

Напомним, что летом сделка сорвалась, так как "Интер" не нашел замену игроку.

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