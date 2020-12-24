"Зенит" хочет подписать защитника сборной Уругвая

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к правому защитнику "Пеньяроля" и сборной Уругвая Джованни Гонсалесу, сообщает Sport24.

По сведениям издания, российский клуб намерен подписать игрока в ближайшее время, так как его контракт с "Пеньяролем" истекает 31 декабря 2020 года. Таким образом, уругваец может достаться "Зениту" бесплатно.

26-летний Гонсалес в нынешнем сезоне провел за "Пеньяроль" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. С 2019 года он вызывается в сборную Уругвая и провел за нее восемь матчей.

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