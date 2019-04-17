"Зенит" хочет приобрести полузащитника "Реала" Ковачича

"Зенит" заинтересован в полузащитнике "Реала" Матео Ковачиче, который на данный момент выступает на правах аренды в "Челси", утверждает Daily Mail.

По информации источника, российский и мадридский клубы в начале недели встречались, чтобы обсудить трансфер.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри также заинтересован в том, чтобы игрок выступал за клуб на постоянной основе.

Рыночная цена хорвата - 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ковачич участвовал в 28 матчах в чемпионате Англии, в которых отметился двумя ассистами.

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