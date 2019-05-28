"Зенит" хочет приобрести у "Бенфики" Гримальдо

"Зенит" нацелен на трансфер защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо.

"Зенит" пытался подписать игрока минувшей зимой за 16 миллионов евро. Отметим, что клаусула футболиста составляет 60 миллионов.

Соглашение испанца с клубом действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне он провел 54 игры, в которых отметился 7 голами и 13 ассистами.

Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России сезона 2018/19.

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