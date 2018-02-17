"Зенит" хочет продлить контракт с Черновым

"Зенит" хочет продлить контракт с защитником Евгением Черновым, сообщают российские СМИ.

Тренерский штаб "сине-бело-голубых" рассчитывает, что после возможного ухода из клуба Доменико Кришито и Юрия Жиркова 25-летний левый фулбек сможет заиграть в основной команде.

Стоит отметить, что в этом сезоне Чернов на правах аренды выступает за "Тосно", сыграл 20 матчей и сделал 3 результативных передачи. Его контракт с "Зенитом" истекает в декабре 2018 года.

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