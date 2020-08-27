"Зенит" хочет продлить контракт с Дриусси

"Зенит" готов продлить контракт с форвардом Себастьяном Дриусии, утверждает "РБ-Спорт".

Ранее стало известно, что футболист избежал разрыва крестообразной связки и пропустит до 6 недель.

Нынешнее соглашение аргентинца с петербургским клубом рассчитано до лета 2021 года.

В новом сезоне Дриусси сыграл за "Зенит" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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