"Зенит" хочет продлить контракт с Жирковым
Защитник "Зенита" Юрий Жирков может остаться в питерском клубе ещё на какое-то время.
Контракт между сторонами истекает по окончании сезона и уже появились слухи о скором уходе 35-летнего футболиста, однако сам игрок утверждает, что ему предложили продлить соглашение.
"Зенит" мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге Чемпионов и отстоять чемпионский титул", – сказал ветеран.
Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В текущем сезоне он сделал 3 ассиста в 11 матчах.
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