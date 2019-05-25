"Зенит" хочет продлить контракт с Жирковым

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

"Зенит" хочет продлить контракт с Жирковым

Защитник "Зенита" Юрий Жирков может остаться в питерском клубе ещё на какое-то время.

Контракт между сторонами истекает по окончании сезона и уже появились слухи о скором уходе 35-летнего футболиста, однако сам игрок утверждает, что ему предложили продлить соглашение.

"Зенит" мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем. Если мне предлагают, думаю, надо оставаться. Тем более есть шанс сыграть в Лиге Чемпионов и отстоять чемпионский титул", – сказал ветеран.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В текущем сезоне он сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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