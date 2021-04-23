"Зенит" хочет продлить контракты с двумя основными футболистами

Фото сайт "Зенита"

Питерский "Зенит" намерен заключить новые соглашения с вратарем Андреем Луневым и нападающим Сердаром Азмуном.

По информации Sport24, "сине-бело-голубые" надеются продлить контракт с россиянином до конца чемпионата, а переговоры с иранцем планируется начать только после завершения сезона, чтобы посторонние факторы не отвлекали его от игры.

Действующий договор голкипера с клубом истекает в июне, а форварда - в 2022 году.

В текущем сезоне Лунев пропустил 13 голов в 11 матчах, а Азмун провёл 27 игр, забил 16 мячей и сделал 5 ассистов.

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