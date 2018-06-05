"Зенит" хочет продлить Жиркова
Питерский "Зенит" намерен продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым, сообщают российские СМИ.
Руководство "сине-бело-голубых" заинтересовано в продолжении сотрудничества с 34-летним футболистом до лета 2019 года.
Напомним, что действующее соглашение Жиркова с "Зенитом" истекает 30 июня. Опытного хавбека готов подписать "Краснодар".
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