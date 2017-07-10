"Зенит" хочет расстаться с Дзюбой

Теги зенит санкт-петербургспартак москваартём дзюба

"Зенит" хочет расстаться с ДзюбойПитерский "Зенит" хочет расстаться со своим ведущим форвардом Артемом Дзюбой, информирует БИЗНЕС Online.

По сведениям источника, клуб уже начал поиски новой команды для 28-летнего нападающего. В частности, "сине-бело-голубые" предложили услуги своего футболиста московскому "Спартаку", однако чемпион России ответил отказом на данное предложение.

Напомним, Чухлов порекомендовал выгнать Дзюбу из "Зенита". | soccernews.ru

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