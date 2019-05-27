"Зенит" хочет сохранить Кержакова, Жиркова и Кокорина
Питерский "Зенит" занялся комплектацией состава на следующий сезон, сообщают российские СМИ.
Сейчас в клубе рассматривают вопрос продления контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым, защитником Юрием Жирковым и форвардом Александром Кокориным.
Вышеупомянутые футболисты 30 июня могут стать свободными агентами, однако "сине-бело-голубые" склоняются к тому, чтобы сохранить их в команде.
32-летний Кержаков в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 4 матча и пропустил 5 голов. В активе 35-летнего Жиркова 12 игр и 4 ассиста. 28-летний Кокорин провёл 5 поединков и забил 2 мяча, после чего угодил в СИЗО, где находится до сих пор.
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