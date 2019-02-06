"Зенит" хочет усилиться боснийским форвардом

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"Зенит" хочет усилиться боснийским форвардом

"Зенит" хочет усилиться игроком румынского клуба "Университатя Крайова" Элвиром Кольичем. Об этом сообщает Fanatik.ro.

По данным издания, переговоры о переходе игрока состоятся летом. Румынский клуб готов отпустить футболиста за 5 миллионов евро. 

Кольич переехал в Румынию летом 2018 года. В 13 матчах он отметился 10 голами.  

"Зенит" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ.

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