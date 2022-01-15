"Зенит" хочет усилиться польским нападающим

Фото инстаграм Адама Буксы

Форвард "Нью-Инглэнд Революшн" Адам Букса может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным инсайдера, интерес к 25-летнему футболисту проявляет питерский "Зенит".

Рыночная стоимость польского нападающего оценивается в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне МЛС Букса забил 17 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

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