"Зенит" хотел обменять Краневиттера на звезду "Спортинга"



"Зенит" по-прежнему интересуется уругвайским защитником лиссабонского "Спортинга" Маркусом Акуньей, сообщает A Bola.

По сведениям издания, российский клуб предлагал португальцам включить в сделку аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, но получил отказ. "Спортинг" готов расстаться со своим футболистом только за 20 миллионов евро.

27-летний Акунья в нынешнем сезоне провел за "Спортинг" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевых паса. Что касается 25-летнего Краневиттера, то он отдал две результативные передачи в 12 матчах за "Зенит".

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