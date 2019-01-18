"Зенит" хотел обменять Краневиттера на звезду "Спортинга"
"Зенит" по-прежнему интересуется уругвайским защитником лиссабонского "Спортинга" Маркусом Акуньей, сообщает A Bola.
По сведениям издания, российский клуб предлагал португальцам включить в сделку аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера, но получил отказ. "Спортинг" готов расстаться со своим футболистом только за 20 миллионов евро.
27-летний Акунья в нынешнем сезоне провел за "Спортинг" 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевых паса. Что касается 25-летнего Краневиттера, то он отдал две результативные передачи в 12 матчах за "Зенит".
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|Команда
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|34
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|4
|Брага
|34
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|Дешпортиво Чавес
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|34
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|Боавишта
|34
|45
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|Витория Гимарайнш
|34
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|10
|Портимоненсе
|34
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|КД Тондела
|34
|38
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|Витория Сетубал
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|15
|Морейренсе ФК
|34
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|34
|30